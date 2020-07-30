30 июля 2020, 15:13
Туристов предупредили об опасности на турецких курортах
Турфирмы замалчивают о том, что в Турции в случае инфицирования коронавирусом путешественников помещают в дорогостоящие обсерваторы. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».
По данным сайта «Утро.ру», стоимость пребывания там достигает 100 евро в сутки. Также в аэропорту всем прибывшим измеряют температуру. Если у человека она будет повышена или просто его внешний вид вызовет сомнения, ему придется сдать и оплатить экспресс-тест на коронавирус за 15 евро.