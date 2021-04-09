Туристов предупредили о подорожании отдыха в Сочи на 10-15%

В этом году отдых в Сочи станет дороже на 10-15%. Об этом россиян предупредили представители туристической отрасли.

«По сравнению с прошлым годом цена выросла на 10-15%. Это связано с ростом стоимости продуктов, затрат на дезинфицирующие средства. Кроме того, пришлось нанять дополнительный персонал, так как на уборку, обработку и дезинфекцию номеров уходит больше времени», — передал ТАСС слова коммерческого директора санатория «Металлург» Елены Лукашовой.

Эксперт считает, что даже на фоне конкуренции цены на размещение и процедуры все равно не станут ниже. Например, в отелях рядом с морем они поднимутся на 5-10%. При этом представители горного кластера намерены оставить цены на уровне 2019 года. Коммерческий директор управляющей компании «Русские сезоны» Инна Рындина сообщила, что максимальная стоимость размещения в горном отеле за сутки в сезон составит шесть тысяч рублей.

Помимо этого, отельеры заявили, что минимальная стоимость размещения в хостелах Сочи выросла на 20% — то есть до 700 рублей в сутки.

В начале апреля стало известно, что в Сочи планируется снести старый аквапарк «Маяк» и обустроить на его месте прогулочную зону.