Туристов по «все включено» лишат алкоголя на Майорке и Ибице

Путешествия на Майорку и Ибицу стали первыми в Европе, где в системе «все включено» ограничили количество алкоголя. Туристы на пляже Плая де Пальма и в курортном городе Магалуф на Майорке смогут получить лишь три бесплатных коктейля, как и отдыхающие на курорте Сан-Антонио на Ибице. При этом желающим выпить необходимо платить отдельно.

Часы продажи алкоголя в супермаркетах также сократили. Теперь купить спиртные напитки можно только до 21:30. Барам и ресторанам запретили устанавливать акции на алкогольные напитки.

Отелям и общепитам нужно проинформировать посетителей об изменениях. Нарушителям требований грозит штраф от €6 до €600 тысяч.