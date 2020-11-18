18 ноября 2020, 12:56
Туристов на Кубани стало на треть меньше в 2020 году
Правительство Кубани заявило, что в этом году из-за пандемии количество туристов в регионе сократилось примерно на одну треть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руппеля.
По данным сайта «Юга.ру», одна из причин заключается в том, что в 2020 году позже начался туристический сезон. Руппель уточнил, что за текущий год в регионе побывали 10,5 миллиона туристов. Это примерно на 30% меньше, чем обычно.