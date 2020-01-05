Туристов из России арестовали в Таиланде за секс на пляже

Полиция Таиланда предъявила обвинения молодой паре из России. Влюбленные выпили спиртного и занялись на пляже в Паттайе сексом. Других отдыхающих это возмутило, и они пожаловались правоохранителям.

По словам свидетелей, парочка предалась утехам около часу ночи. Даже в такое позднее время на пляже было полно народу, но влюбленные россияне их не замечали. Парочка увлеченно отдалась процессу, а когда молодые люди закончили, они как ни в чем не бывало поднялись и пошли купаться в море, сообщил сайт Daily Mail.

На россиян была устроена настоящая облава. Полиция всерьез занялась их поисками, и вскоре парочку отыскали в одном из местных отелей. Они приехали в Таиланд по пакетному туру. Молодые люди, как следует из материалов полиции, отмечали Новый год в одном из баров, а после отправились на пляж. Там они выпили несколько бутылок пива и непринужденно занялись сексом.

Подозреваемых задержали в отеле на севере города. Им предъявили обвинения в непристойном поведении в общественном месте. Им назначили крупный штраф: за непродолжительные утехи на пляже они заплатили приблизительно 10 тысяч рублей. Кроме того, россияне на камеру записали извинения перед жителями города и гостями курорта (герой-любовник при этом был в футболке с логотипом популярного порноресурса). И это парочка легко отделалась: другую пару, которая предалась романтике в общественном месте, депортировали из страны и запретили въезд в Таиланд на 10 лет.