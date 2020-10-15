Туристов без отрицательного теста на СОVID-19 запретили селить в отели Севастополя

Власти Севастополя (Крымский полуостров) запретили отелям селить людей, у которых при себе нет отрицательного теста на коронавирус. Сроки действия теста тоже важны.

Гостиницы и отели Севастополя теперь могут селить только тех туристов, у кого есть отрицательный тест на COVID-19. Причем он должен быть сделан не ранее чем за пять дней до приезда, передает РИА «Новости Крым».

«Запретить проведение всех зрелищных культурных мероприятий, за исключением спортивных мероприятий, проводимых на воздухе, с количеством участников не более 50 человек. Закрываем все кинотеатры и театры, за исключением текущей деятельности в театрах — репетиций», — сказал губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в Севастополе решили закрыть театры, кинотеатры и запретить экскурсии. Это обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщил Развожаев. Также в Севастополе ограничили работу ЗАГСов.

По состоянию на утро 15 октября в Севастополе зарегистрировали 35 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. При этом умерли двое: мужчина 91 года и женщина 94 лет. Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 1452 человека. Выздоровели 965, 44 скончались.