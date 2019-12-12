Туристку спасли в Севастополе на маршруте «Виа Феррат»

«Спасатели провели поисковые работы и обнаружили пострадавшую на участке Д-Е „Виа Ферраты“, которую впоследствии эвакуировали из труднодоступного места. В медицинской помощи женщина не нуждалась», — сообщили в пресс-службе севастопольского центра гражданской защиты населения.

Также там рассказали, что туристический маршрут достаточно безопасен и доступен практически каждому человеку, даже без опыта в подобных походах. Но безопасно начинать восхождение по нему можно только при наличии полного комплекта специальной экипировки — самостраховки, скалолазной обвязки и каски.