Туристку спасли в Севастополе на маршруте «Виа Феррат»
Севастопольские спасатели эвакуировали местную 45-летнюю жительницу на горе Ильяс-Кая в Балаклавском районе. Женщина отправилась по маршруту «Виа Феррата» без специального снаряжения, сообщило онлайн-издание «Новый Севастополь».
«Спасатели провели поисковые работы и обнаружили пострадавшую на участке Д-Е „Виа Ферраты“, которую впоследствии эвакуировали из труднодоступного места. В медицинской помощи женщина не нуждалась», — сообщили в пресс-службе севастопольского центра гражданской защиты населения.
Также там рассказали, что туристический маршрут достаточно безопасен и доступен практически каждому человеку, даже без опыта в подобных походах. Но безопасно начинать восхождение по нему можно только при наличии полного комплекта специальной экипировки — самостраховки, скалолазной обвязки и каски.