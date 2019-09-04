Туристка заплатила почти $3 тысячи за шаурму в Израиле

Одна из туристок решила перекусить в одном из кафе Старого города и купила себе шаурму, расплатившись банковской картой. Через некоторое время после трапезы женщина заметила, что с ее карты списались 10,1 тысячи шекелей — 2,8 тысячи долларов.

Пострадавшая вернулась обратно в кафе и потребовала вернуть ей деньги. По словам туристки, средства вернулись на ее счет после того, как это случай осветили местные СМИ.

Владельцы заведения общепита уверяли, что при списании денег произошла ошибка. Однако бывший сотрудник кафе рассказал журналистам, что в городе есть подобная схема обмана приезжих.

«Это одна из причин, по которой я перестал там работать, — сказал бывший сотрудник, пожелавший остаться неизвестным. — Они начали хитрить с ценами, это ужасно. Полиция трижды приезжала с туристами».

Схема мошенников очень проста. В уличных кафе нет меню, поэтому продавцы сами называют цену блюд. Так, в заведении могут назвать стоимость 80 шекелей, однако списать с карты сумму в долларах или евро. Иногда туристы успевают заметить ошибку, однако чаще всего люди попадаются на эту удочку.