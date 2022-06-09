Туристка рассказала об отличиях отдыха в Турции сейчас и три года назад

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала, чем нынешний отдых в Турции отличается от того, что было три года назад. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на платформу «Яндекс.Дзен».

Женщина рассказала, что спустя три года отправилась отдыхать в свой любимый отель. Однако впечатление от обслуживания в этот раз осталось не самым хорошим. По словам женщины, причина заключается в объединении с другим отелем.

«Стало меньше персонала, нет комплиментов при заселении — раньше нам как постоянным туристам давали или сертификаты на массаж, или фирменные сумки, полотенца и халаты с логотипом отеля», — рассказала путешественница.

Из преимуществ она отметила возможность расплачиваться картой «Мир», а также большой выбор блюд. Тур на восемь ночей для двоих обошелся в 132 тысячи рублей.