Турэксперт Осипова рассказал о плюсах туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка в России начнется 18 января, продажа путевок продлится до 12 апреля. В эфире радио Sputnik исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала о плюсах этой программы.

По словам Осиповой, россияне очень охотно пользуются программой туристического кешбэка. Для многих, например для многодетных семей среднего достатка, это «ощутимая сумма».

«На эти деньги люди могут заказать себе экскурсию, купить авиабилет. Мы надеемся, что этот проект будет долгосрочным, он действительно стимулирует поездки по России. И очень хорошо, что в тот период, который считается в России низким сезоном, туристы получают стимул для отдыха», — сказала Осипова.

Она добавила, что программой можно также пользоваться для поездок в санатории. А оздоровительный отдых нужен, например, тем, кто тяжело переболел COVID-19.