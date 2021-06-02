Туристический центр сделают из заброшенной деревни в ЯНАО

Туристический центр сделают из заброшенной деревни Кушеват в Шурышкарском районе. Глава района Олег Попов в своем Telegram-канале написал, что первые гости приедут сюда уже в сентябре этого года, сообщил сайт URA.ru.

«В сентябре Горки отпразднуют 90-летний юбилей. К этой дате предварительно запланировали выезд первой молодежной туристической группы в Кушеват», — отметил Попов. Уточняется, что деревня расположена в трех километрах от села Горки. Это одно из самых старых сел на Ямале, которое образовалось в 1593 году. В настоящий момент здесь нет жителей, остались только постройки.