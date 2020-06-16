Туристический сезон в Тунисе назвали провальным

По данным «Экспресс-газеты», в сообщении говорится, что «после ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году».

Особое недовольство вызвали необходимость тестировать всех туристов и ограничения по размещению и перевозке гостей.