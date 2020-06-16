16 июня 2020, 14:36
Туристический сезон в Тунисе назвали провальным
Федерация отельеров Туниса назвала туристический сезон этого года провальным из-за мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Facebook организации.
По данным «Экспресс-газеты», в сообщении говорится, что «после ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году».
Особое недовольство вызвали необходимость тестировать всех туристов и ограничения по размещению и перевозке гостей.