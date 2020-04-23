23 апреля 2020, 17:20
Туристический сезон в Греции может начаться в июне
Греция готовится к открытию туристического сезона. По словам властей, курорты, где были зафиксированы небольшие вспышки коронавирусной инфекции, будут очень востребованы у путешественников. Поэтому они планируют начать сезон в июне 2020 года. Об этом сообщило РИА ФАН.
На сайте Ассоциации туроператоров России говорится, что полноценно сезон в Греции откроется не раньше июля. Из-за большой востребованности он может продлиться до октября или ноября.