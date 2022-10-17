Туристический сезон на горнолыжном курорте «Шерегеш» начнется 11 ноября | 360°

Путешествия 17 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Туристический сезон на горнолыжном курорте «Шерегеш» начнется 11 ноября

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Горнолыжный курорт «Шерегеш», который находится в Кемеровской области, будет принимать первых туристов с 11 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт пресс-службы администрации региона.

Для любителей зимних видов отдыха приготовили заманчивые предложения. В этом сезоне будет действовать программа лояльности для обладателей карты «Мир».

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«Для получения кешбэка от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта нужно иметь банковскую карту „Мир“, зарегистрированную в программе лояльности», — говорится в сообщении.

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В прошлом сезоне курорт «Шерегеш» посетили более двух миллионов туристов.

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