Туристический сезон на Федюхиных высотах под Севастополем откроется 1 мая

Парк «Федюхины высоты» в Балаклавском районе Севастополя проведет открытие туристического сезона 1 мая. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

С 1 по 10 мая пройдет интересная программа для гостей.

«10 дней ярких эмоций и впечатлений обеспечены каждому. Программа будет расширяться», — рассказали организаторы.

Посетители смогут увидеть крымских героев разных времен, шоу гладиаторов, а также смогут пострелять из луков и арбалетов в историческом тире и поучаствовать в ярмарке ремесел.