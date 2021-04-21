facebook_pixel
    21 апреля 2021, 14:13

    Туристический сезон на Федюхиных высотах под Севастополем откроется 1 мая

    Дарья Морозова

    Парк «Федюхины высоты» в Балаклавском районе Севастополя проведет открытие туристического сезона 1 мая. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    С 1 по 10 мая пройдет интересная программа для гостей.

    «10 дней ярких эмоций и впечатлений обеспечены каждому. Программа будет расширяться», — рассказали организаторы.

    Посетители смогут увидеть крымских героев разных времен, шоу гладиаторов, а также смогут пострелять из луков и арбалетов в историческом тире и поучаствовать в ярмарке ремесел.