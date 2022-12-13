Путешествия 13 декабря 2022, 17:35 Туристический ретропоезд запустят до Выборга в новогодние праздники

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Отреставрированный поезд «Лахта» будет ходить по туристическому маршруту от Финляндского вокзала вокзала до Выборга с 2 по 8 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Утром он будет отправляться в 08:30 утра, а прибывать в Выборг — в 11:45. Поездка обратно будет начинаться в 17:30 и заканчиваться в 21:00.

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«Маршрут разработан с учетом возможности посещения пассажирами мест для зимних видов спорта», — рассказал директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон.

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