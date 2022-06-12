Туристический ретропоезд «Сочи» начал курсировать по маршруту Туапсе — Мюссера. По словам заместителя начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании (ФПК) Вадима Соловьева.

Он отметил, что пассажиры во время экскурсии смогут посетить единственную в Абхазии дачу Михаила Горбачева, а также одну из пяти дач Иосифа Сталина.

Мюссерское направление среди стандартных экскурсионных маршрутов появилось впервые, отметил Соловьев. Этот маршрут организовали совместно с абхазским туроператором «Царица-тур», указало РИА «Новости». Купить билеты можно в размещенных в Сочи брендированных кассах поезда.

По мнению Соловьева, мюссерское направление станет одним из популярных видов пляжного отдыха.

В мае 2022 года Федеральная пассажирская компания продала 772 экскурсии, отметил он. Из них 603 люди покупали прямо в поезде.

Ретропоезд будет курсировать из Сочи в Абхазию каждый день, кроме вторника. По средам состав будет ходить от станции Сочи в Гагру.