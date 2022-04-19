Туристический поток в Ялте в мае превысит уровень аналогичного периода 2021 года

В Администрации Ялты рассказали, что поток туристов на курорте в мае и в летние месяцы будет выше аналогичного периода 2021 года. Об этом написало РИА ФАН.

«Последние годы наблюдается падение популярности размещения в гостевых домах и квартирах в частном секторе по причине низкого уровня сервиса и нежелания владельцев такого бизнеса подстраиваться под современные реалии», ― подчеркнули в администрации.

Сейчас объекты размещения активно готовятся к туристическому сезону. Проводится реконструкция корпусов и номерного фонда, расширяются SPA-зоны, ведутся работы по благоустройству территорий, пляжных комплексов и набережных. В этом году в Ялте и ее поселках будет работать 81 пляж.

Власти города планируют построить первый тематический парк развлечений «Ялта-парк». Также ожидается строительство канатной дороги протяженностью более трех километров от села Васильевка до кластера на плато Ай-Петри.