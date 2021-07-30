Туристический поток на российских курортов резко сократится в августе

Ограничения на международные перелеты и закрытие Турции, обеспечили внутреннему туристическому рынку хорошие темпы восстановления. Но новые региональные противоэпидемические меры могут серьезно отразиться на доходах турбизнеса.

В Краснодарском крае с 1 июля нельзя заселиться в отель без отрицательного ПЦР, а с 1 августа — могут въехать в гостиницу только вакцинированные, переболевшие или с медотводом.

Ограничения в июле практически не сказались на турпотоке в регионе. Об этом сообщил «Коммерсант». По данным министерства курортов и туризма Краснодарского края, на Черноморском побережье гостиницы заполнены на 85%, на Азовском море — на 75%. Бронирования отменили всего 20% клиентов.

Однако эксперты не уверены, что эти цифры сохранятся в августе после введения более жестких ограничений. Управляющий партнер группы отелей в Сочи «Русские сезоны» Владимир Масютин рассказал изданию, что количество броней на последний месяц лето упало на 60%, а прибыль за сезон может сократиться на 20%.

«Гости смирились с ПЦР-тестами, но не смирились с прививками, а сейчас у них есть выбор как среди российских регионов, так и зарубежных курортов», — добавила директор по маркетингу Green Flow Hotel Светлана Петреченко.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что такая ситуация происходит не только в Краснодарском крае. В Крыму, где ограничений не введено, аналогичная ситуация — спрос на туры в Крым в августе сократился на 35–40%. По его мнению, этому есть несколько причин: наводнение, низкий уровень сервиса, открытие Турции, метания с ограничениями.