Туристический потенциал наращивают в ЯНАО

В ЯНАО для туристов появились новые предложения, среди которых — двухдневный йога-тур и тур выходного дня на байдарках по Полую. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Отмечается, что летом регион пользуются востребованностью у туристов. Для них организуют кольцевые маршруты по Полярному Уралу, рыболовные туры и сплавы. Одна из новинок сезона — это двухдневный йога-тур. По словам руководителя «Дискавер Ямал» Зельфиры Махмутовой, такого в округе еще не было.

«Профессиональный инструктор по йоге проводит практики, а северный пейзаж и шум горной реки помогают отвлечься от городской суеты и лишних мыслей», — рассказала Махмутова.