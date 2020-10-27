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    27 октября 2020, 10:02

    Туристический кластер появится на Полярном Урале

    Полина Петрова

    Россия будет возглавить Арктический совет в непростое время пандемии коронавируса. Представители форума сообщили о создании в рамках форума туристического кластера на Полярном Урале, сообщило ИА «Север-пресс».
    Туристический кластер появится на Полярном Урале

    «Фокус должен быть направлен на те проекты, где арктические страны могут найти что-то общее», — подчеркнул старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Свейн Раттем в рамках заседания дискуссионного клуба «Вызовы и приоритеты Председательства России в Арктическом Совете».

    Уточняется, что к таким идеям относится и создание туристического кластера на Полярном Урале, который будет находиться в 40 минутах от Салехарда. По проекту в 2024 году должен открыться горнолыжный комплекс мирового уровня с большой сетью гостиниц, ресторанами и развлекательными объектами. Посещать базу будут жители округа и туристы из других регионов.

    Салехард расположен близко к Москве и Санкт-Петербургу. Жители центральных городов страны смогут добраться до кластера примерно за три часа на самолете.