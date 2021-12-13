Туристический кешбэк вновь запустят в России с 18 января

Новый этап туристического кешбэка будет запущен 18 января. Начиная с этой даты до 12 апреля 2022 года туристам будут возвращать 20% от стоимости — при условии, если тур оплачен картой «Мир».

«Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом мы охватываем вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки», — прокомментировала «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в это время меньше туристического ажиотажа, а билеты и гостиницы доступнее. Осенний этап кешбэк-программы также будет. Отправиться по ней можно будет в любой регион на срок от двух ночей. По словам Догузовой, туроператоры уже готовят соответствующие предложения.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин поддержал программу туристического кешбэка, заявив, что ее неплохо было бы продлить на бархатный сезон.