Туристический кешбэк в России предложили расширить на все санатории

Россиянам предложили возвращать часть потраченных на отдых средств, если они предпочли любой отечественный санаторий или курорт. Кешбэк можно будет получить, если в его программу включат весь санаторно-курортный комплекс.

Об идее в интервью ТАСС рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Пока что возврат производят только за пребывание в прошедших классификацию здравницах.

«У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка», — подчеркнула Догузова.

Туры с возможностью частично вернуть потраченные на путешествие средства начали продавать в августе — с 21 по 28-е число прошел первый этап программы кешбэка. Второй провели с 15 октября по 5 декабря. Туристам возвращали 20% от стоимости путевки.

Тем, кто приобрел ее по программе кешбэка, дали право перенести поездку на другой срок в 2021 году. Правило сработает, если в принимающем регионе введут ограничения по коронавирусу. Отправиться в поездку можно будет не позднее 31 декабря 2021 года.