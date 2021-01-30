Туристический кешбэк предложили продлить до 20 июня

«Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года», — говорится в письме.

Предложение находится на утверждении в правительстве России.

Программа кешбэка за путешествия включит февральские и мартовские праздники.

Ростуризм предлагает разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам: 23 Февраля и 8 Марта, весенние школьные каникулы и майские праздники. Также стоит включить в акцию туры выходного дня, в том числе активный отдых, спа-программы и санаторно-курортные программы. Помимо этого, стоит рассмотреть событийные предложения на открытие летнего или круизного сезона, туры для школьников.

Основные условия акции пока предлагается оставить прежними. Это значит, что продолжительность путешествия должна включать не менее двух ночей. Размер возврата от государства — 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по карте. При этом минимальная стоимость путешествия не устанавливается. Один человек может купить неограниченное количество туристических услуг.

Ростуризм пригласил к участию в программе туроператоров, зарегистрированных в едином реестре. Также могут присоединиться гостиницы всех типов, включая прошедшие классификацию санаторно-курортные предприятия.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в России в конце августа 2020 года. Тогда более 50 тысяч соотечественников воспользовались возможностью частично компенсировать затраты на отпуск. Это стало возможным благодаря платежной системе «Мир». Второй этап начался в середине октября, основная масса бронирований пришлась на новогодние праздники.