Туристический кешбэк оценили в АТОР

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что вся туристическая отрасль в России сильно пострадала от пандемии коронавируса, однако есть от нее и положительные моменты. Об этом написало ИА НСН.

Благодаря локдауну в европейских странах россияне обратили внимание на поездки внутри страны. Так появился национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также акция кешбэк.

Российские путешественники смогли воспользоваться чартерами в Бурятию, на Байкал, в Мурманскую область, Тюмень. На следующей неделе появляется первый чартер в Казань. Ломидзе добавила, что благодаря туристическому кешбэку началась невероятная «движуха» на внутреннем рынке.

Отмечается, что Ростуризм до конца года запустит продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон.