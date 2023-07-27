Путешествия 27 июля 2023, 19:22 Туристический эксперт Зырина посоветовала пройти техосмотр перед длинным путешествием на авто

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Многие люди летом делают выбор в пользу автомобильных путешествий, но перед такой поездкой нужно обязательно проверить машину на наличие неисправностей. Об этом «Дни.ру» рассказала основатель проекта «Винная экспедиция» Юлия Зырина.

Она посоветовала сделать перед выездом техническое обслуживание автомобиля, проверить наличие всего необходимого. В том числе положит документы, необходимы лекарства и средства первой помощи, знаки аварийной остановки и светоотражающие элементы.А также тщательно продумать свой маршрут, заранее наметить места для отдыха и дозаправки.

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