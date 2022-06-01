01 июня 2022, 19:09
Туристический доход Финляндии из-за отсутствия российских туристов упал на 19%
Глава Visit Finland Кристиина Хиетасаари рассказала, что доход Финляндии от туризма снизился на 19%. По ее словам, причиной этого стало отсутствие путешественников из России. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Tekniikka & Talous.
Она отметила, что нужно восстановить туристический поток в страну. Для этого придется искать страны, которые смогут заменить Россию.
«Замену рынку нужно искать быстро», — заявила Хиетасаари.