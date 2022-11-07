Туристический бренд появится в Новом Уренгое | 360°

Путешествия 07 ноября 2022, 19:12 Туристический бренд появится в Новом Уренгое

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Собственный туристический бренд создадут для Нового Уренгоя. Этим займутся местные маркетологи, которые организовали специальный семинар. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В мероприятии приняли участие молодежь региона, представители бизнеса, СМИ, Русского географического сообщества, управления культуры, спорта, а также ряд других специалистов.

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На создание бренда потребуется от шести месяцев до года. Маркетолог из Москвы Елена Литвинова отметила, что путешествия в Новый Уренгой необходимо продвигать с помощью поддержки государства.

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