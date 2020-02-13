Туристические визы на Шри-Ланку снова стали платными

С августа 2019 года до 1 февраля 2020 года на Шри-Ланке действовали бесплатные визы для граждан 45 стран, включая Россию. Теперь туристические визы вновь стали платными.

«Ее стоимость при оформлении онлайн составит 35 долларов, а в аэропорту прибытия — 40 долларов. При этом дети до 12 лет получают визу бесплатно», — заявили в посольстве республики в Москве.

Визу предоставят при предъявлении обратного билета, ваучера на проживание в отеле и подтверждения платежеспособности, сообщил сайт «Русская планета».