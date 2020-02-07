Туристические места начали закрывать во Вьетнаме из-за коронавируса

В конце января эпидемия коронавируса пришла во Вьетнам. Из-за распространения инфекции власти страны решили закрыть достопримечательности Нячанга для туристов. Во многих популярных местах посетителям в обязательном порядке начали раздавать медицинские маски.

Нячанг — популярный туристический город, в который приезжает множество россиян. Власти Вьетнама закрыли для посещения храмовый комплекс Понагар, пишет РИА «Новости». Предупреждения об этом повесили рядом с кассами и распространили среди компаний, организующих экскурсии. Объявления сделали на вьетнамском, русском и китайском языках.

Меры предосторожности ввело и руководство крупнейшего в стране парка развлечений «Винперл». Там у каждого посетителя на входе измеряют температуру, а на стойках сотрудников парка поставили дезинфицирующие средства для рук и медицинские маски.

При этом еще неделю назад такие маски можно было легко купить в любой аптеке. Сейчас найти их в Нячанге стало не так просто. В некоторых центральных аптеках эти средства защиты уже закончились.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы во Вьетнаме 23 января 2020 года. После этого премьер-министр страны заявил, что появление болезни является «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».

Коронавирус пришел во Вьетнам из китайского Уханя. Болезнь уже унесла жизни 637 человек, еще более 31 тысячи заразились. Все самое главное об инфекции на 7 февраля можно узнать из материала «360».