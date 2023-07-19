Путешествия 19 июля 2023, 16:11 Туристическая отрасль Крыма столкнулась с отменой броней Глава парламента Крыма Константинов: туристы отменили не более 10% броней на полуостров РИА «Новости»

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Теракт на Крымском мосту и другие атаки со стороны Украины не привели к массовому оттоку туристов. Общее число отмененных броней не превысило 10%. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что на фоне отмены забронированных туров часть туристов, напротив, просят вернуть свои путевки, от которых ранее отказались.

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«Массовых отмен броней на отдых и оздоровление в республике после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту не наблюдается. Данный показатель по Крыму не превышает 10% от общего объема», — написал Константинов.

Глава регионального парламента сообщил, что основная доля отмен броней приходится на Керчь — 20,7%. При этом более чем в половине отеле Феодосии все ранее выкупленные номера остались.

Константинов отметил, что чаще всего отменяются поездки в детские оздоровительные лагеря. В частности в Бахчисарайском районе аннулировали бронь на визит 50 школьников из Санкт-Петербурга.

При этом некоторые туристы просят восстановить уже отмененные заявки, и местные отельеры идут навстречу, меняя сроки выезда и заезда туристов из-за усложнения ситуации с транспортной логистикой.

«Ситуация, несомненно, напряженная. Но вовсе не настолько критическая», — написал парламентарий.

Константинов подчеркнул, что каждый решает сам, ехать на отдых в Крым или нет, но на полуострове рады всем туристам.

После организованного Украиной теракта на Крымском мосту приезжающих на полуостров туристов на своих машинах начали пропускать только по одной полосе. Также для гостей запустили три бесплатных парома и упростили проезд по сухопутному коридору через новые территории.