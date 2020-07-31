Туристам вернут деньги или перенесут отдых из-за пандемии

Когда возможно перенести сроки отпуска, туроператор обязан уведомить об этом турагентство или покупателя до 22 сентября. В случае согласия тур предлагается с изначальными услугами, но путешественник всегда может изменить их при желании.

Если речь идет о возвращении денег, компания должна выполнить это условие до 21 декабря 2021 года. В течение 90 дней с момента подачи заявления сумму имеют право получить инвалиды, безработные, люди старше 65 лет и граждане, которые находились на больничном более двух месяцев.

В случае, если стоимость тура за это время выросла, турист ничего не должен доплачивать. Даже если гражданин оплачивал поездку частями и еще не отдал туроператору полную сумму, оставшиеся деньги он все равно выплачивает, исходя из первоначальной цены.

Многие туристические поездки в 2020 году отменились из-за пандемии коронавируса, напомнил «Царьград». Страны Евросоюза пока что остаются закрытыми. Однако с 1 августа Россия возобновляет международные рейсы. В ближайшее время можно будет отдохнуть в Великобритании, Танзании и Турции.