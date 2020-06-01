Туристам в Крыму придется проходить тест на коронавирус при заезде в отели

Туристов будут тестировать на коронавирус в Крыму один раз во время заезда. Об этом смягчении сообщил глава региона Сергей Аксенов. Раньше Роспотребнадзор требовал тестировать всех раз в неделю.

«На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения», — написал Сергей Аксенов в Facebook.

По словам главы Крыма, в понедельник должно было пройти совещание о возобновлении работы объектов санаторно-курортного комплекса на полуострове. Но его решили перенести, поскольку ряд моментов требуют дополнительной проработки.

Например, нужно разработать и подписать протокол о порядке действий в случае, если в санатории или гостинице будет выявлен зараженный коронавирусом. В документе будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения.

После публикации требований Роспотребнадзора власти Крыма попросили правительство отменить не только еженедельное тестирование туристов и сотрудников отелей, но и дистанцию на пляже и переоборудование гостиниц в обсерваторы в случае выявления зараженного. По мнению Аксенова, эти требования невыполнимы.

В Крыму, по информации на 1 июня, выявили 385 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число больных выросло на 10 пациентов. Погибли три человека.