facebook_pixel
    02 сентября 2020, 15:16

    Туристам с отрицательным тестом на коронавирус не нужно будет проходить карантин в Греции

    Дарья Морозова

    Россиянам, прибывшим в Грецию, не нужно будет сидеть две недели на карантине, если у них будет с собой тест на коронавирус с отрицательным результатом. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным «Газеты.ru», в посольстве уточнили, что часть приезжающих могут также тестировать после прибытия в страну. До появления результата туристу придется находиться в отеле. Обычно это занимает не больше суток.

    Границы с Грецией будут открыты с 7 сентября.

    Новости SMI.FM