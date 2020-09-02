02 сентября 2020, 15:16
Туристам с отрицательным тестом на коронавирус не нужно будет проходить карантин в Греции
Россиянам, прибывшим в Грецию, не нужно будет сидеть две недели на карантине, если у них будет с собой тест на коронавирус с отрицательным результатом. Об этом сообщил ТАСС.
По данным «Газеты.ru», в посольстве уточнили, что часть приезжающих могут также тестировать после прибытия в страну. До появления результата туристу придется находиться в отеле. Обычно это занимает не больше суток.
Границы с Грецией будут открыты с 7 сентября.