Туристам российского курорта придется загорать в масках

Туристам, приезжающим на отдых в российский Геленджик, придется загорать в респираторных масках. С таким заявлением выступил мэр города Алексей Богодистов.

Чиновник рассказал, что к летнему сезону курорт фактически готов. Для туристов свои двери откроют 23 санатория, которые имеют медицинские лицензии. В общей сложности в них смогут разместиться 10 тысяч отдыхающих. При этом работа пляжей пока остается возможной только в режиме жестких ограничений.

«Мы прорабатываем возможность открытия пляжных территорий и набережных с учетом требований Роспотребнадзора: дистанцирования и масочного режима. Это новая реальность, и мы будем стараться выполнять требования», — сказал Богодистов в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале.

Однако приглашенный на ту же программу заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в случае строгого соблюдения социального дистанцирования на пляжах вполне можно обойтись и без масок.

Возобновить прием туристов хотят с 1 июня в Краснодарском крае. Поехать можно будет только в санатории с медицинской лицензией. При этом за въездом отдыхающих на Кубань будут следить. Нахождения в регионе неорганизованных туристов не допустят.