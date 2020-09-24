Туристам рассказали об опасной еде в Турции

В первую очередь речь идет о блюдах из сырого мяса или рыбы. Невозможно проверить, в каких условиях хранят ингредиенты для таких блюд.

Также со осторожностью следует относиться к мясу и нарезке. Их остатки часто подают в следующие дни в крем-супы, пиццу и салаты.

Подобное касается и десертов. В некоторых местах их могут визуально обновлять за счет дополнительных слоев крема и фруктов. При этом десерт уже будет не свежий.

Кроме того, в коктейли могут добавлять лед с водой из-под крана. Вместо этого лучше заказывать чай и воду в бутылках.

Ранее Михаил Гинзбург, врач-диетолог, объяснил, что регулярное употребление квашеной капусты стимулирует иммунитет.

Гинзбург отметил, что квашеная капуста богата ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями, нормализующими работу кишечника и оказывающими противовоспалительный эффект.

По его словам, этот продукт также способен стимулировать иммунитет за счет высокого содержания аскорбиновой кислоты.