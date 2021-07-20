Туристам рассказали об ограничениях в регионах России

Определены противокоронавирусные ограничения, которые действуют в российских регионах на туристических объектах, в культурных учреждениях и заведениях общепита. Об этом сообщил АТОР.

С 19 июля в Адыгее заселение в гостиницы возможно при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сообщило РИА «Новости». Также приезжающие могут предоставить справки о перенесенном ковиде. Массовые мероприятия, в числе которых и свадьбы, запрещены.

Нельзя попасть без ПЦР-теста, справки об антителах или сертификата о вакцинации и на Соловки (Архангельская область).

С 8 августа при заселении в санаторий, гостиницу или турбазу в Астраханской области нужен сертификат о полной вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным результатом или справка о перенесенном коронавирусе. С этого же дня посещать кафе и заведения культуры смогут только подтвердившие антиковидный статус люди. Уже с 12 июля рестораны и кафе работают до 23 часов.

Остановиться в отеле в Бурятии можно также подтвердив антиковидный статус. Массовые мероприятия запрещены. Заведения общепита открыты до 22:00, посещать музеи можно группами до 10 человек.

С 15 июля остановиться в гостинице Владимирской области можно только с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. Для того, чтобы посетить кафе и предприятия сферы услуг к указанным выше документам подойдет и справка о перенесенном ковиде.

С 12 июля для заселения в пансионат и санаторий Волгоградской области нужен сертификат о вакцинации или документ о наличии антител. Они же (или ПЦР-тест, или справка о перенесенном коронавирусе) вместе с паспортом являются пропуском для входа в кафе и музеи.

С 18 июня в Дагестане переночевать в любом объекте размещения возможно только подтвердив свой антиковидный статус.

Заселение в гостиницы Иркутской области возможно при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о сделанной прививки.

С 17 июня в Калининградской области запрещено размещение организованных туристических групп детей, прибывающих из других регионов. С 1 июля в экскурсионные автобусы допускаются только туристы с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов до начала экскурсии (не тура) или сертификатом о вакцинации.

С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-теста или справку о пройденной вакцинации. Досуговые заведения закрыты до конца июля, а кафе работают до 23:00.

С 15 июля в Карелии размещение возможно только для привитых гостей или представивших отрицательный ПЦР-тест.

В июле в Краснодарском крае при заселении туристам потребуется либо сертификат о вакцинации, либо справка с отрицательным ПЦР-тестом, либо документ о перенесенном заболевании. С 1 августа к этому перечню можно добавить также заключение врача, не рекомендующего прививаться, а также обязательно ПЦР-тест.

С 16 июля размещение в гостиницах Севастополя для лиц старше 18 лет возможно только по справке о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения, или по сертификату о вакцинации. Кафе до 31 июля будут работать до 23:00, а число участников экскурсии ограничено 30% от обычной вместимости.