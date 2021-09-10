Туристам рассказали, как избежать лишних стрессов во время путешествий

Эксперты назвали основные причины, по котором туристы в поездке могут столкнуться с лишними переживаниями. Как из избежать и как подготовиться к путешествию, они рассказали порталу Travel Daily News.

Специалисты отмечают, что самый большой стресс поездка может вызвать у тех, кто редко куда-то выбирается. Чтобы не было неожиданных ситуаций, лучше спланировать все максимально четко. Знать, куда и когда нужно будет ехать, какие отели при этом выбрать, на каком транспорте передвигаться, какую одежду взять с собой на разную погоду.

Если предстоит долгий перелет, то лучше выбрать прямой рейс. Самолеты часто задерживаются, и пересадки могут сильно выбить из графика. В условиях пандемии просто необходимо заранее ознакомиться с правилами въезда в страну. Узнать, какие справки необходимы, какие требования к ПЦР-тестам или вакцинации.

Никогда не стоит пренебрегать страховкой. Она поможет защитить от многих непредвиденных ситуаций, в том числе, если потребуется лечение, даже небольшое. Часто страхуют от потери багажа или кражи личного транспорта.

Лучше всего на месте купить сим-карту и с нее пользоваться мобильным интернетом. Это минимизирует возможные цифровые риски. Общедоступный Wi-Fi небезопасен, именно его чаще всего атакуют мошенники.

Эксперты рассказали, что лучше всего в поездках в Европе и США работают банковские карты Visa и MasterCard. Многие банки предлагают особые условия по картам во время путешествий для своих зарплатных клиентов.