Туристам рассказали, что можно привезти из Сибири в качестве сувенира
Сибирь славится не только своей уникальной природой и необычными местами. Здесь изготавливается множество интересных вещей, поделок, продуктов питания, которые можно привезти родным и друзьям в качестве подарков. О самых интересных рассказали журналисты «ФедералПресс».
Из Омска и Омской области можно привезти рыжиковое масло, которое делают из семян рыжика по технологии прессования. Для любителей сладкого отлично подойдет любинская сгущенка и плавленый сырок «Омичка», а для фанатов хоккея — шарф, кружка или брелок с изображением логотипа омского ХК «Авангард».
В Новосибирской области туристам предлагают закупиться конфетами шоколадной фабрики «Новосибирская», сибирским пряником от компании «Велига» или вареньем, изготовленным из лесных ягод.
Отличным подарком из Красноярского края станут кедровые орехи и масло, которое используется в медицинских и косметических целях. В качестве сладкого сюрприза можно привезти конфеты «Вечерний Красноярск» и «Красноярские столбы».
В Иркутской области можно приобрести омуль — деликатес, который продают в копченом, вяленом и соленом виде. Также хорошим подарком станет смола сибирской лиственницы, лечащая заболевания полости рта.
В Хакасии среди туристов пользуются популярностью керамические изделия с хакасской этнической стилистикой, петроглифами, а также изображениями священных животных.
Республика Тыва известна своими головными уборами, носками и необычными брюками. Также здесь продают засушенный можжевельник — отличный предмет декора для любого помещения.
Наиболее популярными сюрпризами, привезенными из Кемеровской области, считаются гурьевские пряники, цукаты из сосновых шишек и конфеты «Вечерний Новокузнецк». А на Алтае — мед, чай из алтайских трав, а также сувениры из рогов марала.