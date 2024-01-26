Путешествия 26 января 2024, 08:27 Туристам придется заплатить за восхождение на самую популярную гору в Японии АТОР: Япония с 1 июля введет плату за восхождение на гору Фудзи по тропе Есида Unsplash

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Власти японской префектуры Яманаси решили с 1 июля взимать плату с путешественников, которые поднимаются на гору Фудзи по тропе Есида. Об этом сообщила пресс-служба АТОР.

Размер платы местные власти объявят в феврале. Решение о вводе ограничений приняли из-за увеличившегося потока туристов.

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«Ввод ограничений связан с резким ростом количества посетителей, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных туристов», — указали в АТОР.

В день на Фудзи по тропе Есида смогут подняться не более четырех тысяч человек в день. Власти также ограничат время восхождения: тропу будут закрывать с 16:00 до 02:00. С помощью нововведений местное руководство хочет обеспечить чистоту тропы, «особенно с учетом ограниченного количества коммунальных услуг».

По данным АТОР, в 2023 году подъем на Фудзи совершили более 221 тысячи туристов, 137 тысяч из которых поднялись по тропе Есида.

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