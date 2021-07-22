Туристам придется платить, чтобы покинуть Мальдивы

Мальдивы начнут брать налог на выезд с иностранных туристов. Он будет включен в стоимость билета, сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Налог начнет действовать с 2022 года. Отдельно платить ничего не придется — налог уже будет включен в стоимость билета. Для туристов, летящих эконом-классом он составит 30 долларов (чуть больше двух тысяч рублей), а для туристов, которые пользуются бизнес-классом — 60 долларов (около четырех с половиной тысяч рублей).