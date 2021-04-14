Туристам предложили поменять путевки в Турцию и Танзанию на отдых в России

Купленные путевки в Турцию и Танзанию после отмены самолетов в эти страны можно обменять на путешествия по России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«Отметим, что по согласованию с туроператором путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России», — говорится в сообщении федерального агентства.

14 апреля Ростуризм запустил горячую линию по вопросам, которые связаны с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией.

Самолеты перестанут летать в Турцию и Танзанию с завтрашнего дня. Об этом в начале недели сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Причина такого решения — рост числа заражений коронавирусом и его мутировавшими штаммами. Туроператорам рекомендовали ограничить продажи путевок.

Накануне глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что Крым готов заменить россиянам Турцию. По его словам, на полуострове запустят программы отдыха на майские праздники. Ранее глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предложил заменить любимую россиянами Турцию Болгарией. Он отметил, что там хороший климат и много мест, где можно отдохнуть.