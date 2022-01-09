Туристам назвали самые дешевые направления для поездок в январе

Сервис для планирования путешествий определил самые дешевые направления для поездок в январе. Жителям Москвы выгоднее всего отправиться в Калугу, а краснодарцам стоит присмотреться к Брянску.

Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей в период с 10 по 31 января. Самыми популярными направлениями оказались Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа, сообщила «Газета.ru».

Жителям Москвы дешевле всего отправиться на самолете в Калугу. Билеты будут стоить от 1,2 тысячи рублей. Поездка в Псков обойдется примерно в 1,6 тысячи рублей. За авиабилеты в Краснодар или Минеральные Воды придется отдать около 1,9 тысячи рублей.

Из Петербурга выгоднее всего слетать в Москву. За билеты в столицу нужно будет выложить две тысячи рублей. Добраться в Элисту будет стоить 2,1 тысячи рублей. Для жителей Краснодара меньше всего по цене обойдутся билеты в Уфу — 3,1 тысячи рублей. За 3,5 тысячи они могут слетать в Сочи.

На поезде москвичам также дешевле всего будет поехать в Калугу. Билеты обойдутся в 530 рублей. Из Петербурга за 730 рублей можно отправиться в Псков, а билет из Краснодара в Новосибирск можно доехать за 500 рублей.