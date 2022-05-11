Туристам назвали недорогие базы отдыха недалеко от Краснодара

Российским и зарубежным туристам, которые хотят найти место отдыха недалеко от города Краснодар, посоветовали присмотреться к базам отдыха с домиками и банями. Об этом написал «ФедералПресс».

Например, база отдыха под названием «Римские каникулы» находится в часе езды от Краснодара на берегу Краснодарского водохранилища.

Здесь можно найти домик или даже виллу на любой кошелек. Так, Casa Al Mare на двух человек будет стоить в мае восемь тысяч рублей в сутки, в июне — 8,5 тысяч рублей. В Casa Nel Mezzo коттеджи предлагают по цене от семи до восьми тысяч рублей в сутки.

Туристам, которые привыкли отдыхать на широкую ногу, предлагается арендовать Villa Sicilia. Она рассчитана на 10 человек, имеет отдельный бассейн, несколько комнат и два этажа, и обойдется в 70 тысяч рублей.

Не менее привлекательным вариантом станет база отдыха «Усадьба Фамилия», которая также находится в часе езды от Краснодара. Здесь, помимо домиков, имеется баня, спа и даже рыбалка с мангальными площадками, где можно сразу же приготовить улов.

Домик рыбака будет стоить в районе 2 200 рублей, а по будням — 2 000 рублей. В случае, если место для отдыха не требуется, можно просто снять мостик для рыбалки.

Привлекательным для туристов станет размещение на базе отдыха стрелковый клуб «Дубрава». Она находится в 30 минутах езды от центра Краснодара, в Теучежском районе Адыгеи.

Отдыхающим предлагают арендовать номер для двоих всего за 2000 рублей. Самый дорогой полулюкс обойдется в 4 500 рублей в сутки. На территории клуба можно попробовать пострелять из ружья и пистолета по тарелкам и по мишеням.

По воскресеньям здесь проводятся открытые игры в пейнтбол, на которые съезжаются все желающие. Также имеется веревочный парк, беседки и ресторан с бильярдом.