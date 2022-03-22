Туристам назвали лучшие места для путешествий по России

Руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский в связи с закрытием неба над странами Европы, США и Канадой предложил туристам путешествовать по России. О самых лучших местах он рассказал «Общественной службе новостей».

Ранее российские туристы предпочитали отдыхать в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском крае, Московской и Ленинградской областях. Сейчас их приоритеты начали меняться в сторону других, не менее красивых направлений.

«Мы чувствуем спрос на Байкал, в Алтай, Камчатку. К сожалению, этот спрос не выражается в больших турпотоках, потому что он ограничивается номерным фондом, которого сильно не хватает. В прошлом году мы также формировали рейтинг мест с растущим спросом, у нас туда входили Северный Кавказ, Дагестан, Мурманская область, Калининградская область, Башкирия и Сибирь благодаря термальным водам в Тюмени», — сказал Уманский.

Из-за дефицита в номерном фонде в этих регионах сделать туризм массовым пока проблематично, добавил он.