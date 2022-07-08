Туристам назвали «идеальный» способ попасть в Крым летом

Схема «самолет, аэропорт, море» пока недоступна для туристов, планирующих посетить Крым. Лучшим способом попасть на полуостров назвали железную дорогу.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с радио Sputnik разделил варианты путешествия в Крым на «идеальный», «экстремальный» и два «нормальных».

С начала специальной военной операции РФ на Украине аэропорт Симферополя закрыли для гражданских самолетов. Однако пользоваться воздушной гаванью при поездках на полуостров необязательно. Лучше всего туда добираться по железной дороге, хотя люди привыкли к другому.

«Сел в самолет, вышел из аэропорта Симферополя и через два часа ты на море — сейчас эта схема недоступна. Люди будут ездить в Крым поездами, и это идеальный вариант», — подчеркнул Янков.

Автомобилистам из центральных и южных регионов России можно приехать на побережье на собственных машинах через Крымский мост. Такой способ председатель Союза пассажиров счел «нормальным». Аналогичными по комфорту станут маршруты с использованием самолета и поезда: они подойдут жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока.

«Придется лететь на самолете до Сочи, а потом использовать поезд», — сказал Янков.

Любителям «экстрима» он описал еще один вариант — поездку до Крыма по территории Херсонской и Запорожской областей. Подобный путь, по мнению специалиста, пока рекомендовать рано.