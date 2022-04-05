Туристам из России рассказали, как правильно подготовиться к путешествию

Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева дала несколько советов по подготовке к путешествию в зарубежные регионы. По ее словам, стоит отказаться от самостоятельных поездок, а также обратить внимание на транспортную доступность региона, написала Lenta.ru.

«Нужно заранее посмотреть, какова логистика, особенно если мы говорим о территориях, близких к боевым действиям. Потом нужно посмотреть на соотношение цены и качества и подумать о каких-то вариантах морезамещения, которые существуют в нашей стране — озера, реки санатории. Если что-то непонятно, лучше обратиться к турагенту, потому что это более профессиональные люди, которые зачастую сэкономят деньги и выберут наилучшие позиции», — сообщила она.

Санаева добавила, что туристы должны знать о перегруженности таких направлений как побережье Черного моря, Алтай и Балтика. Из зарубежных поп-прежнему остаются в топе Турция и Египет.

На фоне последних мировых событий в России вырос спрос на санаторный отдых внутри страны, добавила вице-президент.