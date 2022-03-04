Туристам из России предложили ехать на отдых в Белоруссию

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заявил, что Белоруссия может стать отличной альтернативой отдыху в Европе. Там есть и замки, и дворцы в европейском стиле, и санатории, вот только отсутствует море, написал «ФедералПресс».

«Помимо экскурсионных туров обязательно следует присмотреться к вопросам санаторно-курортного лечения. Белорусы, работая в том числе и на европейские рынки, смогли поднять санатории на высочайший уровень по сервису. Но научную базу оздоровления сохранили советскую, приняв на вооружение современные методики», — сообщил эксперт.

Россиянам не потребуется оформлять загранпаспорт, а также сталкиваться с языковым барьером. В соседней стране отели работают по международным стандартам и к сервису не возникает никаких вопросов.

«Помимо Минска, там великолепны другие регионы: Могилевская, Гомельская области, где есть что посмотреть. Там совершенно разные направленности туров: оздоровительные, приключенческие, экскурсионные, гастрономические…» — заключил Мальцев.