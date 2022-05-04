Туристам из России посоветовали брать на отдых валюту в наличных

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал россиянам, которые собираются в заграничные поездки, брать наличные деньги в разных валютах. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Кэш везде принимают. В некоторых странах можно открыть счет, получить карту и зачислить средства туда, чтобы не таскать деньги с собой. Но самый эффективный способ точно не попасть в неприятную ситуацию — оставить все в наличных. Хотя это может быть и небезопасно», — сообщил эксперт.

Барзыкин отметил, что лучше всего заказывать тур через туроператора, поскольку так путешественники имеют меньше шансов попасть в неприятную ситуацию. Те россияне, которые отправляются на отдых самостоятельно, все риски берут на себя.

«Кроме того, ряд операторов практикует депонирование. То есть, здесь можно внести в рублях предоплату и за границей уже выбирать услуги по курсу в валюте, а остаток по возвращении можно вернуть», — сказал он.

Эксперт также напомнил, что в некоторых странах можно совершать покупки по карте «Мир», однако иногда конкретные отели и торговые точки не работают с российской платежной системой.