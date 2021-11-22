Туристам из России объяснили новые правила въезда на Кубу

Туристам из России, желающим отдохнуть на Кубе, объяснили правила въезда в страну. Свод новых обязательных мер опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники должны будут заполнить электронную анкету D’Viajeros за 72 часа до вылета, но не позднее чем за 12 часов до него. Также необходимо получить QR-код.

В анкету входят паспортные данные пассажира, его контакты, будущее место проживания на Кубе, сведения о багаже и аэровокзале прилета и информация о наличии симптомов коронавируса за последние 15 дней, отраженных в медицинском документе (сертификате о вакцинации или ПЦР-тесте).

Заполнение такой анкеты необходимо в том числе и на несовершеннолетних путешественников. После ее заполнения турист получает код на электронную почту, который нужно сохранить и держать при себе.

Также в АТОР уточнили, что бумажные анкеты будут принимать только до 2022 года, а с 1 января такой вариант упразднят.

Власти Кубы отменили ПЦР-тестирование для всех привитых туристов. Вместо этого им необходимо будет предоставить международный сертификат о вакцинации признанным в республике препаратом. Любая российская вакцина входит в этот перечень.